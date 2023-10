Stand: 10.10.2023 08:58 Uhr Autofahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt - 55-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall in Soltau (Heidekreis) ist am Montag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte am Nachmittag ein Autofahrer den vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen beim Abbiegen übersehen. Die Polizei vermutet, dass der 77-jährige Autofahrer unter Einfluss von Medikamenten stand. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

