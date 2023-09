Stand: 05.09.2023 09:10 Uhr Autofahrer missachten Absperrung - Bauarbeiter verletzt

Nach einem Unfall in einem Baustellenbereich mahnt der Landkreis Stade Autofahrende, sich an die Absperrung zu halten. Ein Mitarbeiter einer Baufirma habe sich verletzt, als ein Auto verbotenerweise durch die Baustelle fuhr. Vor Schreck stürzte er von einem Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Immer wieder würden Autofahrende die Vollsperrung an der Kreisstraße 39 zwischen Kohlenhusen und Hahnöfersand missachten und die Baustelle passieren, teilweise mit hohem Tempo, kritisiert der Landkreis Stade. Dabei würden Mitarbeiter der Baufirmen gefährdet. Die Polizei kontrolliert die Strecke jetzt häufiger. Die Baustelle völlig abzusperren ist nach Angaben des Landkreises Stade nicht möglich, da die Apfelernte läuft und die direkten Anlieger wie Obstbauern durchfahren dürfen.

