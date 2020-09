Stand: 21.09.2020 20:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Autofahrer bei Unfall in Faßberg schwer verletzt

Am Montagmorgen ist ein 30 Jahre alter Mann auf der L280 im Landkreis Celle schwer verunglückt. Der Mann war gegen 6 Uhr von Unterlüß in Richtung Faßberg unterwegs. Er kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst noch rund 150 Meter auf dem Grünstreifen und prallte dort frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Er wurde schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn voll gesperrt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

