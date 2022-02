Stand: 11.02.2022 08:14 Uhr Autobrände in Stade: Verdächtiger wieder frei

Nach der Brandserie in Stade ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Die Polizei verwies auf fehlende Haftgründe. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern allerdings weiter an. Der Mann wird verdächtigt, in den vergangenen Tagen mehrere Autobrände gelegt zu haben. Auch Anfang des Jahres waren bereits Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Der Gesamtschaden beläuft sich inzwischen auf mehr als 100.000 Euro.

