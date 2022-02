Stand: 10.02.2022 11:14 Uhr Autobrände in Stade: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach der Serie von Autobränden rund um Stade hat die Polizei einen mutmaßlichen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 28-jähriger Mann aus Stade steht im Verdacht, seit dem Wochenende acht Autos angezündet zu haben. Zuletzt hatte eine Polizeistreife am Mittwoch ein brennendes Fahrzeug in der Nähe der A26-Anschlussstelle Dollern entdeckt. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten das Fahrzeug des Tatverdächtigen. Der 28-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.02.2022 | 10:00 Uhr