Autobrände im Landkreis Rotenburg: Prozess startet im August Stand: 26.07.2023 13:08 Uhr Fast ein Jahr lang brannten im Landkreis Rotenburg (Wümme) immer wieder Autos. Ab Mitte August müssen sich drei junge Männer wegen der Brandserie vor dem Landgericht Verden verantworten.

Den 22, 24 und 26 Jahre alten Männern werde Brandstiftung vorgeworfen, sagte ein Gerichtssprecher. Verantworten müssen sich die drei Männer wegen sechs gelegter Brände - auch wenn zwischen Februar 2022 und 2023 im Raum Rotenburg insgesamt deutlich mehr Neuwagen in Flammen aufgingen.

Zahlreiche Geschädigte als Nebenkläger

Bei den Bränden seien Autos in Rotenburg, Sottrum, Zeven und Heeslingen verbrannt, so der Sprecher. Auf einem Werkstattgelände in Scheeßel soll ein Wohnmobil gebrannt haben und ein Lkw mit Anhänger beschädigt worden sein. Bei den sechs jetzt angeklagten Taten entstand laut Gericht ein Gesamtschaden von rund 800.000 Euro. Nicht mit angeklagt ist ein Feuer, bei dem 37 Altfahrzeuge bei einem Autoverwerter im Rotenburger Ortsteil Hohenesch zerstört wurden. Alle drei Angeklagten stammen nach Behördenangaben aus dem Landkreis Rotenburg. Der Prozess startet am 21. August, das Gericht hat für das Verfahren neun Verhandlungstage angesetzt. Die zahlreichen Geschädigten treten als Nebenkläger auf.

