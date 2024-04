Stand: 29.04.2024 07:41 Uhr Auto rast gegen Baum: 34-jähriger Beifahrer stirbt in Amt Neuhaus

Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) ist am Samstagabend der Beifahrer im Unfallwagen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen auf der Straße nach Sückau aus unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 34-Jährige starb noch am Unfallort. Der 48-jährige Fahrer wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

