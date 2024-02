Stand: 04.02.2024 16:43 Uhr Auto rammt besetzten Krankenwagen - fünf Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Brockel im Landkreis Rotenburg sind fünf Menschen verletzt worden, darunter eine Person schwer. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag auf der B71. Vermutlich habe die Fahrerin des aus einer Seitenstraße kommende Pkw die Vorfahrt des mit drei Insassen besetzten Krankentransportwagens ignoriert, sagte ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen am Nachmittag. Bei dem Zusammenstoß sei der Krankenwagen von dem Wagen an der Seite getroffen worden und habe sich anschließend mehrfach im Straßengraben überschlagen. Eine Patientin und eine Sanitäterin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

