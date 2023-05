Stand: 10.05.2023 07:01 Uhr Auto prallt gegen Baum und zwei Autos: Sieben Verletzte

Bei einem Unfall in Stade sind am Dienstagabend sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte gegen 20 Uhr nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve einen anderen Wagen überholt. Dabei habe er die Kontrolle verloren und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen wieder zurück auf die Straße geschleudert. Ein entgegenkommender Transporterfahrer konnte nicht mehr ausweichen und der zuvor überholte 18-jährige Autofahrer krachte dann mit seinem Wagen in die Unfallstelle. Er und seine zwei Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 19 Jahren wurden, ebenso wie der 67-jährige Transporterfahrer leicht verletzt. Der 19-jährige Unfallverursacher und eine gleichaltrige Insassin wurden schwer verletzt, sein Beifahrer leicht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden entweder total oder schwer beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 130.000 Euro. Neun Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.05.2023 | 06:30 Uhr