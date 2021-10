Stand: 25.10.2021 13:12 Uhr Auto prallt gegen Baum - 50-Jähriger tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Schwindebeck (Landkreis Lüneburg) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der 50-Jährige am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Schwindebeck und Soderstorf unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und wurde bei dem Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.10.2021 | 13:30 Uhr