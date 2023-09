Stand: 10.09.2023 09:56 Uhr Auto prallt gegen Baum - 17-Jähriger stirbt

Bei einem Autounfall bei Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist in der Nacht zu Sonntag ein 17-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 19-jährige Fahrerin offenbar die Kontrolle über das Auto verloren. Das Fahrzeug war demnach mit jungen Menschen zwischen 17 und 19 Jahren besetzte. Es soll den Angaben zufolge von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf der Seite zum Liegen gekommen sein. Der 17-Jährige starb noch am Unfallort. Die weiteren Insassen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min