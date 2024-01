Stand: 13.01.2024 10:31 Uhr Auto prallt gegen Bäume - 33-Jähriger wird tödlich verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Uelzen ist in der Nacht zu Samstag ein Mann gestorben. Laut Polizei war der 33-Jährige mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz des Rettungskräfte-Einsatzes noch am Unfallort starb. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

