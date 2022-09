Stand: 06.09.2022 21:18 Uhr Auto prallt auf Linienbus - drei Menschen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem entgegenkommenden Linienbus bei Oldendorf (Landkreis Lüneburg) sind vier Menschen verletzt worden - drei davon schwer. Der 66 Jahre alte Autofahrer kam am Dienstag auf der Kreisstraße 20 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Bus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer sowie zwei 65 und 33 Jahre alte Mitfahrerinnen im Auto wurden schwer verletzt. Ein zweijähriges Mädchen in dem Auto überstand den Unfall unverletzt. Im Bus erlitt ein 70-Jähriger leichte Verletzungen, der 55 Jahre alte Busfahrer und ein sieben Jahre altes Mädchen blieben unverletzt. Die Kreisstraße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

