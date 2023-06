Stand: 17.06.2023 10:53 Uhr Auto brennt aus: Mann stirbt bei schwerem Unfall in Bothel

Bei einem Autounfall in Bothel im Landkreis Rotenburg ist in der Nacht zu Samstag ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ist die Identität allerdings noch nicht endgültig geklärt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann mit dem Wagen auf der K209 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Mit einer Drohne suchte die Polizei das Gelände ab, um nach möglichen weiteren Beteiligten des Unfalls Ausschau zu halten. Nach derzeitigem Stand saß aber außer dem Todesopfer niemand in dem Fahrzeug.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2023 | 11:00 Uhr