Stand: 12.06.2022 14:39 Uhr Auto brennt auf A7 bei Toppenstedt - Kleinkinder gerettet

Auf der Autobahn 7 bei Toppenstedt (Landkreis Harburg) ist am Samstagabend ein Auto in Brand geraten. Der 30-jährige Fahrer hatte zuvor gemerkt, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmte und daraufhin auf dem Standstreifen gehalten. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Es gelang ihm noch, seine Beifahrerin und zwei Kleinkinder aus dem Auto in Sicherheit zu bringen. Danach brannte das Auto laut Polizei aus.

