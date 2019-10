Stand: 02.10.2019 16:12 Uhr

Ausgebautes Teilstück der A7 offiziell eröffnet

Wer in Niedersachsen als Autofahrer auf der A7 unterwegs ist, muss gute Nerven haben. Der Grund: Die Strecke wimmelt nur so vor Baustellen. Nach Informationen des Straßenbauamts wird aktuell noch an insgesamt 38 Kilometern gebaut - das entspricht etwa einem Siebtel der Gesamtlänge der A7 in Niedersachsen. Nicht mehr erfasst ist bei dieser Rechnung der Streckenabschnitt zwischen Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck. Am Mittwoch wurde das acht Kilometer lange Teilstück von Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) offiziell eröffnet. Die Verkehrslage werde sich dadurch spürbar verbessern, sagte Althusmann.

Ausbau kostete knapp 72 Millionen Euro

Mehr als drei Jahre lang - seit August 2016 - war der Abschnitt auf sechs Spuren ausgebaut worden. Knapp 72 Millionen Euro hat die vom Bund finanzierte Maßnahme gekostet. Durch die zusätzlichen Fahrspuren soll es in diesem Bereich weniger Staus und Unfälle geben. Zuvor war der Autobahnabschnitt dem gestiegenen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen gewesen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums fuhren schon vor dem Ausbau zwischen dem Dreieck Walsrode und Bad Fallingbostel im Schnitt täglich rund 62.000 Fahrzeuge - darunter 10.000 Lkw. Dass der Verkehr dort zukünftig besser fließt, hoffen auch viele Bewohner der umliegenden Orte. Diese dienten in den vergangenen Jahren bei Staus auf der Autobahn oft als Ausweichstrecken.

Zum Start gleich ein Härtetest

Ob die Autos bereits in dieser Woche tatsächlich an der einstigen Baustelle vorbeirauschen können, ist fraglich: Aufgrund des bundesweiten Feiertags am Donnerstag und dem Beginn der Herbstferien in vielen Bundesländern wird mit einem generell erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen gerechnet. Als einer der neuralgischen Punkte gilt die A7 zwischen Großburgwedel und Westenholz. Die Bauarbeiten dort werden den Verkehr erneut ausbremsen - und das beidseitig, sagt Alexandra Kruse vom ADAC Niedersachsen. Die Freigabe des Abschnitts zwischen dem Dreieck Walsrode und Bad Fallingbostel werde daran nichts ändern, sagte Kruse.

Auf diesen Strecken werden Staus erwartet

Mit Staus rechnen die Verkehrsexperten auch auf folgenden Autobahnen in Niedersachsen:

A1 rund um Bremen und Osnabrück

A28 zwischen Leer und Bremen

A29 zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven

A39 zwischen Braunschweig und Wolfsburg

