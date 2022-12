Stand: 27.12.2022 14:35 Uhr Ausfälle bei Zügen und Bussen - vor allem im Nordosten

Ein hoher Krankenstand führt im ÖPNV zu zahlreichen Ausfällen. Besonders betroffen ist nach Informationen des NDR der Nordosten Niedersachsens. Insbesondere für die Strecken Uelzen - Hamburg und Buchholz - Hamburg könne nicht immer Ersatz für erkrankte Kolleginnen und Kollegen gefunden werden, hieß es am Dienstag von der Deutschen Bahn. Auch das Verkehrsunternehmen Metronom kündigte an, dass bis ins neue Jahr damit zu rechnen sei, dass Züge ausfallen. Gleiches gilt für das Busunternehmen KVG, eigenen Angaben zufolge der größte Anbieter von Busverbindungen in Niedersachsen. Die Disponenten würden alles versuchen, damit die Busse wie gewohnt fahren, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Selbst Mitarbeitende aus der Werkstatt oder der Verwaltung setzten sich in diesen Tagen hinters Steuer, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Trotzdem kann man bei der KVG nicht ausschließen, dass in den kommenden Tagen kurzfristig Fahrten ausfallen. Ähnliche Signale kommen auch von der Hamburger Hochbahn AG, die den Nordosten Niedersachsens mit der Hansestadt verbindet.

