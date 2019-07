Stand: 05.07.2019 13:50 Uhr

Auschwitz-Überlebende Eva Kor ist gestorben

Die Holocaust-Überlebende Eva Mozes Kor ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Kor hatte im Prozess gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning vor dem Landgericht Lüneburg mit einer viel beachtete Geste für Schlagzeilen gesorgt: Sie hatte Gröning die Hand gereicht - als Zeichen der Vergebung. Öffentlich erklärte sie, dem damals 94-Jährigen vergeben zu haben, der später wegen der Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Kor war als Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau in dem Prozess als Zeugin aufgetreten. Vergebung war ein großes Thema in ihrem Leben.

Videos 02:40 Hallo Niedersachsen Auschwitz-Überlebende: Streit um Vergebung Hallo Niedersachsen Eine Versöhnungsgeste zwischen einer Überlebenden des Nazi-Terrors und dem angeklagten ehemaligen SS-Mann Oskar Gröning hat heftige Diskussionen ausgelöst. Video (02:40 min)

Vergebungs-Geste löst viel Kritik aus

Für ihre Vergebungs-Geste erntete Kor allerdings viel Kritik. Zur Vergebung wären nur die Angehörigen der im KZ ermordeten Juden berechtigt, sagte Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz Komitee (IAK). "Deutschland und die Welt werden mit der Tatsache leben müssen, dass diese Vergebung und Freisprechung den Überlebenden nicht möglich ist", sagte er. Zwei Anwälte der Nebenklage warfen Kor mediale Inszenierung vor. Dem entgegnete sie: "Auch wenn jeder Nazi gehenkt würde für seine Verbrechen, mein Leben wäre immer noch das gleiche. Ich wäre immer noch Waise, eine Überlebende schrecklicher Experimente, für die ich den Preis zahlen musste."

Kor wurde von Josef Mengele misshandelt

Ihre Kindheit verbrachte Kor im Vernichtungslager Auschwitz, wo sie und ihre Zwillingsschwester Miriam vom Lagerarzt Josef Mengele für grausame Experimente missbraucht wurden. Die Zwillingsschwestern überlebten den Holocaust. Ihre Eltern und ihre beiden Schwestern sahen sie zum letzten Mal bei der Ankunft im Lager. Das schreibt das von ihr gegründete Candles Holocaust Museum and Education Center in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana auf seiner Internetseite. Anstatt von den dunklen Seiten ihres Lebens bestimmt zu werden, habe Kor nach vorne geschaut und sich in ein sinnerfülltes Leben gestürzt, heißt es dort.

Motto: Elend durch Vergebung bewältigen

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Kor zunächst nach Israel, wo sie acht Jahre in der israelischen Armee diente. Später immigrierte sie in die USA, wo sie das Holocaust-Museum gründete. Nach Angaben des Museums machte sie auch die Geschichte der Zwillings-Experimente von Lagerarzt Mengele international publik. Ihr Lebensmotto sei gewesen: "Wir können Härte und Tragödie überwinden. Vergebung kann uns helfen, zu heilen." Am 4. Juli 2019 starb die gebürtige Rumänin im polnischen Krakau, das sie im Rahmen einer Reise besuchte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.07.2019 | 17:00 Uhr