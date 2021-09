Stand: 16.09.2021 14:49 Uhr Ausbeutung und illegale Waffen: Großeinsatz im Heidekreis

Ermittler haben am Mittwoch bei einer großangelegten Durchsuchung von Gaststätten und anderen Gewerben im Heidekreis diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt. Die Beamten hätten unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Drei Verfahren seien zudem wegen des Verdachts der Ausbeutung von ausländischen Arbeitskräften eingeleitet worden. Die Aktion führte der Behördenzusammenschluss "Räderwerk" durch, der kriminelle Familienstrukturen und Rockerkriminalität bekämpfen soll. 125 Polizisten, Zollmitarbeiter sowie Kommunalbeamte durchsuchten bei dem Einsatz 18 Gebäude in Bispingen, Munster, Soltau, Bad Fallingbostel und Walsrode. Dazu zählten Shisha-Bars, Raststätten und Autohändler. Die Beamten stellten dabei auch Verstöße gegen die Arbeitsaufzeichnung, den Mindestlohn, das niedersächsische Glücksspiel- und das Tabakgesetz sowie das Bau- und das Lebensmittelrecht fest.

