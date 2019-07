Stand: 11.07.2019 06:30 Uhr

Ausbau der A39: Urteil erwartet

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet heute über Klagen gegen den Weiterbau der A39 zwischen Wolfsburg und Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn). Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Niedersachsen, zwei Gemeinden sowie mehrere private Grundstücksbesitzer hatten gegen den Bau des ersten Teilstücks der umstrittenen Heideautobahn geklagt.

Drei mögliche Urteile

Das Gericht in Leipzig will seine Entscheidung am Vormittag verkünden. Mit dem Urteil könnten die Richter den Ausbau der A39 zumindest deutlich verzögern. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sind drei Möglichkeiten sind denkbar:



a) Die Bundesrichter weisen die Klagen ab. Gebaut werden kann das 14-Kilometer lange Teilstück dann aber immer nicht, weil noch weitere Klagen verhandelt werden müssen.

b) Das Gericht stellt einzelne Mängel in den Planungen fest. In diesem Fall müssten die Straßenplaner noch mal nachbessern.

c) Die Richter stellen erhebliche Mängel in den Planungen fest. In diesem Fall könnte sogar der Planfeststellungsbeschluss aufgehoben werden

Gesamtstrecke für 1,3 Milliarden Euro

Der Bau der A39 von Wolfsburg nach Lüneburg ist seit Jahren eines der umstrittensten Verkehrsprojekte in Niedersachsen. Die A39 soll die Ballungsräume Braunschweig/ Wolfsburg mit Hamburg verbinden. Neben dem Teilstück von Wolfsburg nach Ehra-Lessien sind nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau weitere Abschnitte in der Planung. Das niedersächsische Verkehrsministerium erklärte vor einigen Wochen, dass die Kosten für die Strecke von etwa 1,1 auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen seien. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis sei aber weiter positiv und der Bau nicht gefährdet.

Gegner fordern Neuberechnung

Insgesamt elf Klagen waren eingereicht worden. Neben dem BUND kamen diese von den Anliegergemeinden Tappenbeck und Jembke sowie von mehreren Privatpersonen. Die Kläger kritisieren unter anderem Verstöße gegen das Natur- und Wasserrecht und bezweifeln zudem die Notwendigkeit der Autobahn. Ende April hatten A39-Gegner eine Neuberechnung der Baukosten und der Wirtschaftlichkeit des Projekts gefordert.

