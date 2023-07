Stand: 24.07.2023 07:55 Uhr Aufnahmestopp: Tierheime Lüneburg und Buxtehude sind am Limit

In der Urlaubszeit steigen die Abgabe-Anfragen bei den Tierheimen. Das jährliche Phänomen sei durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt worden, berichten Tierschutzvereine aus der Region um Lüneburg. Der Tierschutzverein in Lüneburg hat seit einiger Zeit die Kapazitätsgrenze erreicht. Vor allem im Hundehaus habe man das ganze Jahr über extrem viele Anfragen aus ganz Deutschland bekommen, so eine Sprecherin. Mehr als 100 Hunde habe der Tierschutzverein ablehnen müssen. Doch nicht nur in Lüneburg ist das Limit erreicht. In ganz Niedersachsen sei das Alltag, sagt der Verband niedersächsischer Tierschutzvereine. Viele Tierheime hätten mittlerweile einen Aufnahmestopp verhängt. Auch das Tierheim in Buxtehude ist voll. Zu den Gründen gehörten neben Überforderung auch Zeitmangel, fehlende Urlaubsbetreuung und höhere Kosten für Tierarzt und Futter, heißt es dort.

