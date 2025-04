Stand: 01.04.2025 15:38 Uhr Auffahrunfall auf A1: Fünf Fahrzeuge stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 nahe dem Maschener Kreuz bei Hamburg sind am Dienstagvormittag mehrere Personen verletzt worden. In Richtung Hamburg war nach Angaben der Autobahnpolizei zunächst ein Pkw auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der Lkw wurde dadurch gegen ein vorausfahrendes Auto geschoben, zwei weitere Pkw fuhren danach auf die Unfallfahrzeuge auf. Der Autobahnpolizei zufolge stehen die Ursache ebenso wie der genaue Hergang nicht fest. Auch zur Höhe des Schadens kann die Polizei keine Angaben machen. Die A1 in Richtung Hamburg ist nach einer vorübergehenden Sperrung wieder freigegeben. Wegen zahlreicher Baustellen kann es laut Polizei aber weiterhin Beeinträchtigungen geben.

