Aufenthaltstitel gegen Geld? Prozess gegen Landkreismitarbeiter Stand: 20.02.2025 09:11 Uhr Ein Sachbearbeiter der Kreisverwaltung Lüchow-Dannenberg soll für Aufenthaltstitel Geld angenommen haben. Er und ein Mitangeklagter stehen ab heute wegen Bestechlichkeit und Bestechung in Lüneburg vor Gericht.

Den 31 und 32 Jahre alten Angeklagten werden 17 Taten vorgeworfen, dabei haben sie laut Anklage am Landgericht Lüneburg 35.000 Euro eingenommen. In sechs Fällen haben die beiden Angeklagten demnach jeweils mehrere Tausend Euro angenommen. Der 31-Jährige arbeitete als Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde des Landkreises, wie es in einer Mitteilung des Landgerichts heißt. Dabei soll er Aufenthaltstitel entweder selbst ausgestellt oder den zuständigen Kollegen verschwiegen haben, dass die antragstellenden Geflüchteten keinen Anspruch auf einen Titel hatten. Der ebenfalls angeklagte 32-Jährige soll den Kontakt zu den Geflüchteten gepflegt und die Zahlungen organisiert haben.

Videos 1 Min Wendland: Korruptionsverdacht im Landkreis Zwei Angestellte des Landkreises Lüchow-Dannenberg sollen Aufenthaltstitel gegen Geld an Geflüchtete weitergegeben haben. (23.05.2025) 1 Min

Dienstaufsichtsbeschwerde von Kreisverwaltung zurückgewiesen

Die Korruptionsvorwürfe waren im Mai 2023 bekannt geworden. Ermittler durchsuchten seinerzeit Büros und Wohnungen. Aktivisten hatten vor drei Jahren eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Kreisverwaltung gegen einen der Angeklagten eingereicht, wie Uta Müller von "Migrationsberatung BLEIBEN" dem NDR Niedersachsen sagte. Die Kreisverwaltung hätte die Vorwürfe zurückgewiesen, mit dem Hinweis, dass dem Mitarbeiter kein Fehlverhalten nachgewiesen werden könne. Ermittelt wurde letztlich nach Informationen des NDR Niedersachsen, nachdem ein Hinweis beim niedersächsischen Innenministerium eingegangen war.

Weitere Informationen Korruptionsverdacht: Landkreis will Ermittlungen unterstützen Im Fokus der Ermittlungen in Lüchow-Dannenberg stehen acht Verdächtige. Es geht um Aufenthaltserlaubnisse gegen Geld. (23.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.02.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration