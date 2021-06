Stand: 08.06.2021 08:48 Uhr Auch in diesem Jahr kein Uelzener "Open R Festival"

Coronabedingt kann das Uelzener "Open R Festival" auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie die Veranstalter jetzt bekannt gaben, muss das Musikfestival abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben werden. Wegen der Pandemie würden die Behörden die Veranstaltung nicht erlauben, hieß es in einer Mitteilung. Bereits gekaufte Tickets blieben gültig. Neuer Festival-Termin ist nun der 1. bis 3. Juli 2022. Dann soll unter anderem die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann in Uelzen auftreten.

