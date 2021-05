Stand: 06.05.2021 11:13 Uhr Auch Dannenberg und Hitzacker haben jetzt Biomüll-Schleusen

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat lässt Küchen- und Speiseabfälle in zentral gelegenen sogenannten Biomüll-Schleusen einsammeln. Diese werden laut Kreisverwaltung stark in Anspruch genommen. Deshalb sind am Mittwoch in Dannenberg und Hitzacker zwei weitere Schleusen aufgestellt worden. In Lüchow soll die Schleuse zudem an einen günstiger gelegenen Standort gebracht werden, teilte die Landkreisverwaltung mit.

