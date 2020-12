Attacke auf Ex-Freundin: 28-Jähriger in Polen festgenommen Stand: 08.12.2020 12:57 Uhr Nach einem Angriff auf seine ehemalige Freundin ermittelt die Polizei in Lüneburg gegen einen 28-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Bei der Attacke verletzte er den Stiefvater der Frau.

Nach Angaben einer Sprecherin war der Mann aus dem Landkreis Uelzen in der vergangenen Nacht gewaltsam in das Haus seiner Ex-Freundin in Lüneburg eingedrungen. Dort traf er laut Polizei auf den Stiefvater der Ex-Freundin. Es kam zum Streit. Der Stiefvater und auch dessen Ehefrau erlitten Schnittverletzungen, die der 28-Jährige laut Polizei den Opfern mit einem Cutter-Messer zugefügt haben soll. Der Ex-Freundin gelang es schließlich, den Angreifer aus dem Haus zu drängen.

Flucht endet an der polnischen Grenze

Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seinem Auto. Am frühen Morgen fiel er dann kurz vor der polnischen Grenze einer Polizeistreife auf. Hinter der Grenze konnte er festgenommen werden. Die Polizei in Lüneburg will beantragen, dass er ausgeliefert wird. Der Stiefvater musste heute operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.12.2020 | 13:30 Uhr