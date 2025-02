Stand: 20.02.2025 07:23 Uhr Asbestgefahr bei Feuerwehreinsatz in Elsdorf

Die Feuerwehr im Kreis Rotenburg war in der Nacht zu Donnerstag durch ein brennendes Haus im Elsdorfer Ortsteil Bockhorst gefordert. Die etwa 100 Einsatzkräfte mussten nach Angaben der Polizei verhindern, dass die Flammen auf einen angrenzenden Stall übergreifen und Asbest freisetzen. Demnach war den Einsatzkräften beim Eintreffen am Brandort schnell klar, dass das Dach des Stalls den krebserregenden Stoff Asbest enthält. Weil das in Flammen stehende Wohnhaus unbewohnt war, konnten die Feuerwehrkräfte sich darauf konzentrieren, ein Ausbreiten des Feuers auf den Stall zu verhindern. Dies ist nach Angaben der Einsatzkräfte auch gelungen. Das Haus brannte vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Einsatz laut Polizei niemand. Der Brandort in Elsdorf ist beschlagnahmt. Die Polizei will nach eigenen Worten unter anderem prüfen, ob das Feuer gelegt worden sein könnte.

Weitere Informationen Großbrand in Elsdorf: Lagerhalle voller Gartengeräte zerstört 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Teile des Gebäudes stürzten ein. Der Schaden geht in die Hunderttausende. (03.01.2025) mehr Neue Gefahren durch Asbest In zahlreichen Gebäuden, die bis Anfang der 90er-Jahre gebaut wurden, steckt noch Asbest. Oft bleibt die krebserregende Faser unentdeckt. (08.10.2019) mehr

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.02.2025 | 06:30 Uhr