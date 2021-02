Stand: 18.02.2021 11:32 Uhr Arena "Lüneburger Land" soll im Juli übergeben werden

Die Konzert- und Sporthalle "Lüneburger Land" soll Ende Juli dem Landkreis übergeben werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Verwaltung, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach könnten im August erste Veranstaltungen in der neuen Halle in Lüneburg stattfinden - falls die Corona-Lage das zulässt. Der Landkreis geht davon aus, dass die zuletzt anvisierten Baukosten von gut 27 Millionen Euro gehalten werden können. Die Kosten hatten sich nach der ursprünglichen Planung mehr als verdoppelt. Ob der Erste Kreisrat Jürgen Krumböhmer sich deshalb wegen möglicher Versäumnisse verantworten muss, prüft der Landkreis derzeit in einem internen Verfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.02.2021 | 13:30 Uhr