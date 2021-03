Stand: 18.03.2021 08:02 Uhr Arena "Lüneburger Land": Eröffnung für 20. August geplant

Der zukünftige Betreiber der Arena "Lüneburger Land" hat beim Landkreis sein vorläufiges Konzept für dieses Jahr vorgestellt. Wie der Geschäftsführer der Campus Management GmbH, Klaus Hoppe, dem NDR in Niedersachsen sagte, werde die neue Multifunktionshalle am 20. August eröffnet. Einen Tag später solle es die erste Kulturveranstaltung gebe, sofern es die Pandemie zulasse. Den Namen des Künstlers wolle er noch nicht verraten. Für 2021 seien derzeit 16 Veranstaltungen in der Arena fix, so Hoppe.

