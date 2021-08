Stand: 26.08.2021 11:04 Uhr Apfelernte im Alten Land startet

Am Donnerstagnachmittag gibt Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) offiziell den Startschuss für die Apfelernte in Niedersachsen. Im Alten Land erwarten die Obstbauern für dieses Jahr eine gute Ernte. Allerdings: Da die Apfelbäume wegen des kalten Frühlings dieses Jahr später geblüht haben, schiebe sich auch die Ernte nach hinten, berichten Obstbauern. Sie rechnen aber mit qualitativ hochwertigen Äpfeln, denn das oft nasse und kühle Wetter habe dafür gesorgt, dass die Früchte gut gewachsen sind. Im Alten Land bauen die Landwirte vor allem die Apfelsorten Elstar und die Jonagoldgruppe an. Aber auch neuere Sorten, wie etwa die Sorte Wellant, sind laut Landvolk Niedersachsen immer beliebter. Die niedersächsischen Obstbauern gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr mehr Äpfel ernten können, als im vergangenen Jahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.08.2021 | 13:30 Uhr