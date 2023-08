Stand: 18.08.2023 07:06 Uhr Obstbauern im Alten Land erwarten hervorragende Apfel-Ernte

Nach dem schwierigen Vorjahr blicken die Obstbauern aus dem Alten Land jetzt optimistisch auf die anstehende Ernte. Die Fachgruppe Obstbau im Landvolk Niedersachsen erwartet 300.000 Tonnen Äpfel. Das seien genauso viele wie im vergangenen Jahr, so Claus Schliecker, Vorsitzender der Fachgruppe. Er erwartet aber eine deutlich bessere Qualität. Das turbulente Wetter habe keine negativen Einflüsse gehabt. Dank der Sonne im Frühjahr gebe es reichlich Zucker in den Äpfeln. Im Juni habe es dann ausreichend geregnet. So sei der von den Anbauern gefürchtete "Juni-Fall" des Obstes durch Trockenheit ausgeblieben, sagt der Experte. Für die große Erntemenge gebe es einen aufnahmebereiten Markt: Die Lager seien leer und auch die Vorräte der Saft-Industrie seien aufgebraucht.

