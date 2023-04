Stand: 10.04.2023 12:52 Uhr Apensen: Neuer Weltrekord im Slotcar aufgestellt

Die Interessengemeinschaft Slotcar-Freunde-Apensen hat über Ostern einen neuen Weltrekord in einem 60-Stunden-Rennen aufgestellt. Dabei ging es darum, von Karfreitag 9 Uhr bis Ostersonntag 21 Uhr, ohne Pause die bislang längste zurückgelegte Strecke zu fahren. Am Ende gelang dies mit insgesamt 3.965,08 Kilometern. Sechs Dreier-Teams waren auf der 42 Meter langen Strecke im Schützenhaus Apensen (Landkreis Stade) am Start. Es traten fünf Teams aus Deutschland und eins aus der Schweiz an. Im Anschluss gab es vom Rekordinstitut für Deutschland die offizielle Urkunde für die neue, weltweit gültige Bestmarke. Bei Slotcars handelt es sich um eine getunte Variante der bekannten Carrera-Autos. Sie haben stärkere Motoren und fahren mit höheren Geschwindigkeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.04.2023 | 06:30 Uhr