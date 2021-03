Stand: 21.03.2021 08:41 Uhr Apensen: 17-Jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein junger Motorradfahrer ist am Sonnabend gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall in Apensen im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Der 17-Jährige sei aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Motorrad gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

