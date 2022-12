Stand: 28.12.2022 12:05 Uhr Anonyme Geldspende für Hansestadt Uelzen

Erneut hat ein unbekannter Wohltäter zum Jahreswechsel dem Uelzener Stadtoberhaupt Jürgen Markwardt (parteilos) geschrieben. "In der Anlage wieder eine kleine Spende für Kinder der Hansestadt", heißt es in dem Brief an den Bürgermeister. Nach Angaben einer Stadtsprecherin ist es bereits das neunte Mal, dass der Spender oder die Spenderin zu diesem Zeitpunkt Geld für die Jüngsten schickt. Diesmal seien es 600 Euro gewesen. Es werde jetzt wieder sorgfältig eine Aktion ausgewählt, die mit diesem Geld unterstützt wird, so die Sprecherin. In den vergangenen Jahren konnte die Stadt dank der Spenden verschiedene Organisationen und Projekte in Uelzen unterstützen. So haben unter anderem benachteiligte Kinder schwimmen gelernt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.12.2022 | 13:30 Uhr