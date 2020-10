Stand: 14.10.2020 17:38 Uhr Anklage wegen Totschlags: Mutter soll Säugling getötet haben

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat eine 22 Jahre alte Frau wegen Totschlags angeklagt. Sie soll im September 2019 ihr neugeborenes Kind getötet haben. Die Anklage sei am 27. September am Landgericht Lüneburg erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Lüneburger "Landeszeitung" über die Anklageerhebung berichtet. Die Frau hat die Tat eingeräumt. Der Säugling war am 25. August bei Malerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Bardowick (Landkreis Lüneburg) gefunden worden, auf dem die 22-Jährige wohnte. Das Baby lag in einem blauen Plastiksack und war zusätzlich in zwei Handtücher gewickelt.

