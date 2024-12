Stand: 18.12.2024 14:52 Uhr Angriffe nach Fake-Dating: Dritter Jugendlicher unter Verdacht

Nach brutalen Überfällen auf zwei Männer bei vermeintlichen Dating-Treffen in Lüneburg ermittelt die Polizei nun gegen einen dritten Jugendlichen. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wurde die Wohnung eines 15-Jährigen in diesem Zusammenhang durchsucht. Dabei stellten die Ermittler elektronische Datenträger sicher. Schon in der vergangenen Woche hatte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren ermittelt. Die Jugendlichen sollen die Männer Ende November zu Dating-Treffen im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor gelockt und dann zusammengeschlagen haben. Wie die "Landeszeitung" berichtete, sagt die Staatsanwaltschaft bisher nichts zu möglichen Tatmotiven.

