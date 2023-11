Stand: 21.11.2023 11:00 Uhr Angriff mit Messer: 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Angriff mit einem Messer ist ein 50 Jahre alter Mann in einer Pension in Bad Fallingbostel (Heidekreis) lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat einen 28-jährigen Verdächtigen festgenommen. Zuvor soll es am Montagmorgen in einer Pension im Ortsteil Jettebruch zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Die Hintergründe sind nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min