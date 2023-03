Angriff durch Wolfsrudel in Suderburg: Vier Schafe getötet Stand: 17.03.2023 13:30 Uhr Nachdem ein Rudel Wölfe eine Schafherde in Suderburg (Landkreis Uelzen) angegriffen hat, sind bislang vier Schafe verendet. Weitere Tiere sind verletzt.

Die Landwirtschaftskammer bestätigte, dass es sich um vier tote Tiere handelt. Dazu komme, dass bei den Schafen die Lammzeit unmittelbar bevorstehe. Durch den Stress, der sich am Donnerstagabend in der Herde mit 400 Tieren ausgebreitet hatte, könnten Fehlgeburten folgen, so der Schäfer. Er hatte nach dem Unglück die Polizei alarmiert.

Nach Angriff auf Rudel: Herde stundenlang zusammengetrieben

Vermutlich vier Wölfe hatten die Herde den Angaben der Polizei Lüneburg zufolge in verschiedene Richtungen auseinandergetrieben. Der Schäfer suchte mit Unterstützung von Jägern und Bauern stundenlang seine Schafe und trieb die Herde wieder zusammen. Wer genau die vier Wölfe gesehen hat, teilte die Polizei noch nicht mit. Wolfsberater aus der Region weisen darauf hin, dass das Ausmaß des Vorfalls nicht außergewöhnlich sei. Auch für den Schäfer aus Suderburg war es nicht das erste Mal, dass seine Herden von Wölfen angegriffen wurden. Er habe mittlerweile aufgehört zu zählen, sagte er dem NDR.

