Stand: 22.12.2021 15:19 Uhr Angeklagter steckt in Fußfessel fest - Feuerwehr rückt an

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten am Mittwoch Einsatzkräfte der Feuerwehr am Lüneburger Landgericht. Zum Auftakt des Verhandlungstages in einem Prozess vor der 1. Großen Strafkammer sollten dem Angeklagten die Fußfesseln abgenommen werden. Diese ließen sich allerdings nicht öffnen, sondern zogen sich stattdessen immer weiter fest. Mit schwerem Gerät gelang es der Feuerwehr schließlich, die Fußfessel aufzubrechen. Nach einer Stunde konnte die Verhandlung dann fortgesetzt werden. Wie ein Gerichtssprecher betonte, befindet sich der Angeklagte trotz des Vorfalls aber nicht auf freiem Fuß.

