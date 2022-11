Angeklagter gesteht Tötung einer Frau in einem Brief Stand: 04.11.2022 15:32 Uhr Seit Freitag muss sich ein 32 Jahre alter Mann wegen Totschlags vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Er soll eine Frau in Hamburg getötet und ihre Leiche im Landkreis Harburg abgelegt haben.

Zum Prozessauftakt sagte die Verteidigerin des Angeklagten, dass dieser in Vernehmungen bei der Polizei ausgesagt habe. Vor Gericht werde er sich nicht äußern. Der Vorsitzende Richter verlas einen Brief des Beschuldigten an dessen Vater. Die Justiz hatte den Brief beschlagnahmt. Darin gesteht der 32-Jährige die Tat.

Im Streit um sexuelle Dienstleistung erdrosselt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, die 35 Jahre alte Sexarbeiterin nach einem Streit um eine sexuelle Dienstleistung in seinem Wagen erdrosselt zu haben. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht zum 14. Mai auf einem Parkplatz im Hamburger Stadtgebiet. Anschließend habe er die unbekleidete Leiche der Frau in einem Wald nahe der Gemeinde Stelle versteckt.

Lebensgefährtin zeigt mutmaßlichen Täter an

Niedersächsische Fahnder hatten den Verdächtigen Stunden nach der Tat auf einen Hinweis hin festgenommen. Der mutmaßliche Täter soll seiner Lebensgefährtin von dem Tötungsdelikt berichtet haben. Diese habe daraufhin die Polizei verständigt. Etwa zum Zeitpunkt der Festnahme habe eine weitere Zeugin die Leiche der 35-Jährigen gefunden.

