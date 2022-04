Amt Neuhaus: Polizei findet Waffen, Sprengstoff und Drogen Stand: 27.04.2022 14:02 Uhr Die Polizei hat bei einer Razzia in einem Wohnhaus und Nebengebäuden in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) diverse Schusswaffen gefunden. Ein Zeuge hatte die Fahnder demnach auf die Spur gebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätten Fahnder die Räume eines 50 Jahre alten Mannes am vergangenen Donnerstag durchsucht. Neben den Schusswaffen stellten die Fahnder unter anderem eine Indoor-Plantage mit gut 20 Marihuana-Pflanzen, diverse verpackte Betäubungsmittel, Munition und älteren Sprengstoff in größeren Mengen sicher. Um Sprengstoff und Munition sicherzustellen, forderten die Beamten Delaborierer des Landeskriminalamtes an.

Kontakt zu Reichsbürgern und ins Rockermilieu?

Eine genaue Bewertung aller Asservate dauere an. Man prüfe vor allem die Funktionstüchtigkeit der Waffen und Sprengmaterialien. Die Polizei leitete mehrere Verfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein. Zudem prüfen die Ermittler eigenen Angaben zufolge Verbindungen zur Reichsbürgerszene und ins Rocker-Milieu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.04.2022 | 13:30 Uhr