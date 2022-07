Stand: 18.07.2022 07:13 Uhr Amt Neuhaus: Fünfjähriger vom Hund der Familie schwer verletzt

In Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg ist ein fünfjähriger Junge vom Hund der Familie angegriffen und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte das Tier den Jungen und seine Mutter zunächst spielerisch begrüßt, war dann aber unvermittelt auf das Kind losgegangen. Der Junge erlitt Bisse im Gesicht und am Oberkörper. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

