Amphibien-Schutzzaun im Landkreis Uelzen zerstört

In Bruchwedel, einem Ortsteil der Gemeinde Oetzen (Landkreis Uelzen), haben Unbekannte einen Amphibien-Schutzzaun zerstört. Der Zaun war laut Landkreis erst wenige Stunden zuvor aufgestellt worden. Amphibien-Schutzzäune sollen beispielsweise Frösche und Kröten daran hindern auf die Straße zu laufen. Die Zäune werden regelmäßig von Freiwilligen kontrolliert. Tiere, die von solchen Zäunen aufgehalten wurden, werden von den Helfern dann über die Straße getragen. Der Landkreis macht darauf aufmerksam, dass auch solche Fälle von Vandalismus angezeigt werden. Zerstörungswut wie in diesem Fall sei besonders verwerflich, da der Zaun von ehrenamtlichen Helfern aufgebaut worden sei, heißt es vom Landkreis. Auf diese Unterstützung sei die Naturschutzbehörde angewiesen, so Umweltdezernent Tobias Linke. Der Zaun sei inzwischen wieder aufgebaut worden, die Polizei ermittelt.

27.02.2025