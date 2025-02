Stand: 21.02.2025 10:53 Uhr Amoklauf in Hermannsburg angekündigt: Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei gibt nach einem für Freitag angekündigten Amoklauf am Christian-Gymnasium in Hermannsburg (Landkreis Celle) Entwarnung. Nach ersten Erkenntnissen bestehe keine konkrete Gefahr, teile die Polizei am Freitag mit. Der Amoklauf war am Donnerstagabend über den Account eines Schülers im Schulnetzwerk angekündigt worden. Die Eltern des Schülers informierten die Polizei noch am Abend darüber. Die Beamten gehen davon aus, dass sich eine andere Person Zugang zum IServ-Account des Schülers verschafft und den Amoklauf angekündigt hat. Was genau in der Nachricht stand, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Wichtiger sei es, die Quelle herauszufinden und auch, wie ernsthaft der Inhalt gemeint war. Trotz der Entwarnung entschied die Schulleitung des Christian-Gymnasiums, dass der Unterricht am Freitag ausfällt. Es wurde eine eingerichtet.

