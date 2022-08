Stand: 12.08.2022 08:28 Uhr Amelinghausen kürt erste Heideblütenkönigin nach Corona-Pause

In Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) beginnt am Sonnabend das traditionelle Heideblütenfest. Es ist das erste nach der zweijährigen Pause wegen der Pandemie. Die Veranstalter erwarten in den neun Tagen Tausende Besucherinnen und Besucher zu mehr als 20 Veranstaltungen in der Heide. Zum Abschluss wird am 21. August eine neue Heidekönigin gewählt. Die amtierende Königin, die 22-jährige Studentin Leonie Laryea, hat die Region außerplanmäßig drei Amtszeiten repräsentiert. Im Schnitt bewerben sich sechs bis zehn junge Frauen für die Auszeichnung.

