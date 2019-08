Stand: 18.08.2019 08:42 Uhr

Amelinghausen bekommt eine neue Heidekönigin

Die Lüneburger Heide leuchtet und Amelinghausen feiert. Heute erreicht das traditionelle Heideblütenfest im Landkreis Lüneburg seinen Höhepunkt: Die Krönung der Heidekönigin. Die einjährige Amtszeit von Mona Otto als königliche Repräsentantin der Lüneburger Heide geht zu Ende. In diesem Jahr wird die Heideblüte in Amelinghausen zum 70. Mal wird mit einer Festwoche geehrt.

Einige bewerben sich spontan um die Krone

Seit Jahrzehnten wird die Heidekönigin in einer feierlichen Zeremonie auf dem Kronsberg gewählt. Eine unabhängige Jury bewertet den Veranstaltern zufolge "allgemeines Auftreten, sprachliche Gewandtheit und Aussehen" der Kandidatinnen. Diese sind mindestens 18 Jahre alt und bewerben sich direkt vor Ort um die Regentschaft - manchmal sogar spontan aus dem Publikum heraus, wie es heißt. Die neue Königin erhält schließlich von ihrer Vorgängerin den Mantel und die Krone und ist damit für ein Jahr das Gesicht der Lüneburger Heide in ganz Deutschland.

Zum Auftakt brennt der See

Die Wahl der Königin ist im wahrsten Sinne der krönende Abschluss des Heideblütenfests. Den frabenfrohen Auftakt bildete am Sonnabend vergangener Woche ein Höhenfeuerwerk mit Lasershow und Live-Musik. "Der See brennt" lautet der feurig-romantische Name der Veranstaltung am Lopausee. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr war er auch Programm, die Tradition konnte wieder eingehalten werden kann. 2018 war das Feuerwerk wegen der extremen Trockenheit abgesagt worden.

Großer Zapfenstreich - eine Seltenheit

Das lilafarbene Blütenmeer steht im Mittelpunkt der neun festlichen Tage. Bei Kutschfahrten und geführten Wanderungen können Besucher die besondere Landschaft erkunden. Auch Hubschrauberrundflüge werden angeboten. Eine Besonderheit des Heideblütenfestes war in diesem Jahr der Große Zapfenstreich. Er wird nur alle fünf Jahre abgehalten.

Das vollständige Programm und Informationen zu Eintrittspreisen stellen die Organisatoren im Internet zur Verfügung.

