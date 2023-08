Stand: 11.08.2023 06:57 Uhr Amelinghausen: Heideblüten-Festwoche startet am Wochenende

Zum fünfzigsten Mal wird das Heideblütenfest am Lopausee gefeiert. Es ist der Auftakt der Festwoche in Amelinghausen im Landkreis Lüneburg. Die Organisatoren haben mehr als 20 unterschiedliche Veranstaltungen rund um die Heide geplant. Am Ende der Festwoche wird traditionell die Heidekönigin gewählt. Die neue Repräsentantin nimmt anschließend an einem großen Festumzug teil, zu dem tausende Besucher erwartet werden. Das älteste Heideblütenfest der Region steht noch aus: Ende August wird in Schneverdingen gefeiert. Dort wird in diesem Jahr bereits die 77. Heidekönigin gewählt.

