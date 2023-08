Amelinghausen: Die Heide feiert und sucht eine neue Königin Stand: 12.08.2023 19:14 Uhr In Amelinghausen hat am Samstag das 72. Heideblütenfest begonnen. 10.000 Besucher werden zu den mehr als 20 Veranstaltungen erwartet. Als Höhepunkt gilt die Krönung der neuen Heidekönigin.

Die noch wenige Tage amtierende Heidekönigin Franziska Röhrs hat das ganze Jahr über Termine wahrgenommen, um Amelinghausen zu repräsentieren. Für die mittlerweile 24-Jährige, die als Konditorin in einer örtlichen Bäckerei arbeitet, hieß das oft: In aller Frühe schon in der Backstube stehen und abends noch offizielle Termine wahrnehmen. Damit ist es nun allerdings vorbei, wenn am 20. August zum Abschluss des Heideblütenfests die neue Königin gewählt wird.

Videos 1 Min Amelinghausen: Heidekönigin 2022 gewählt Die 23-Jährige Konditorin wurde von einer 20-köpfigen Jury auf der Kronsbergheide ausgewählt. (21.08.2022) 1 Min

Was wird bei der Wahl zur Heidekönigin bewertet?

Die Heidekönigin wird in einer öffentlichen Zeremonie von einer unabhängigen Jury gewählt. Die Kandidatinnen müssen über 18 Jahre alt sein und sich direkt am Veranstaltungsort bewerben. Alle Bewerberinnen stellen sich auf der Bühne vor und werden für allgemeines Auftreten, sprachliche Gewandtheit und Aussehen bewertet. Die Siegerin bekommt schließlich von ihrer Vorgängerin Franziska Röhrs den Mantel und die Krone überreicht.

Flohmarkt und Oldtimer-Ausstellung in Amelinghausen

Vor der Wahl gibt es beim Heideblütenfest in Amelinghausen vom 12. bis 20. August natürlich noch viele andere Programmpunkte. Die Veranstalter versprechen zum Auftakt einen "spektakulären Abend" mit Open-Air-Lasershow mit Flammen- und Pyroeffekten am Lopausee. Am Sonntag geht es im Ortskern mit einem großen Flohmarkt, einer Oldtimer-Ausstellung und einem Menschenkicker-Turnier sowie Musik weiter.

Festumzug zum Abschluss des Heideblütenfestes

An den folgenden Tagen stehen unter anderem geführte Wanderungen und Fahrradtouren, eine Kinderolympiade, eine Landjugend-Party und am Freitag die Heidebock-Wahl an. Nach der Wahl der neuen Heidekönigin auf dem Kronsberg am letzten Tag zieht schließlich ein Umzug mit Festwagen, Fußgruppen und Musikzügen durch Amelinghausen.

