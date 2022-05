Stand: 20.05.2022 10:15 Uhr Am Wochenende wieder Staugefahr auf A7 bei Soltau

Schon länger wird auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Soltau/Ost und Bispingen gebaut - statt drei stehen deshalb nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Ab Freitagabend um 18 Uhr werden diese nun an den äußeren Fahrbahnrand verlegt. Grund ist nach Angaben der Behörden, dass an der Stelle eine mobile Schutzwand hochgezogen werden muss. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum kommenden Donnerstag. In dieser Zeit müssen Autofahrer nachts mit nur einer Fahrspur Richtung Hamburg auskommen, tagsüber sind weiterhin zwei Spuren offen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.05.2022 | 06:30 Uhr