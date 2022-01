Stand: 26.01.2022 17:22 Uhr Am Bahnhof Uelzen werden Blindgänger vermutet

Wegen möglicher Blindgänger am Bahnhof in Uelzen werden in der Hansestadt drei Verdachtsorte untersucht. Der Fuß- und Radweg in der Bahnhofstraße im Bereich der Bahnunterführung ist deshalb am Donnerstag ab 8 Uhr gesperrt. Die Kampfmittel in der Nähe des Bahnhofs wurden im Zuge der anstehenden Bauarbeiten für neue Bahnunterführungen bei einer Sondierung entdeckt. Sollte es sich um einen oder mehrere Bombenblindgänger handeln, könnten Entschärfungen oder kontrollierte Sprengungen erforderlich werden. In diesem Fall würden Menschen, die in einem 1.000-Meter-Radius um die Fundstellen wohnen oder arbeiten, am Sonnabend ab 9 Uhr evakuiert. Auch Corona-Infizierte müssen ihre Wohnungen verlassen, hieß es am Mittwoch aus der Verwaltung. Die Stadt hat unter der Rufnummer (0581 800-6213) ein Bürgertelefon geschaltet, das täglich von 10 bis 18 Uhr zu erreichen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.01.2022 | 13:30 Uhr